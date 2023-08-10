Артист зазначив, що бачив багато жахіття, а тому не може навіть уявити, як би він ніні заспівав російською.

Співак та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з перших днів повномасштабної війни РФ проти України пішов захищати батьківщину, чесно розповів, чи планує він колись знову співати свої хіти російською мовою. Нині він взагалі від них відмовився.

В інтерв'ю BBC артист зазначив, що йому важко уявити свої виступи з піснями російською мовою. Усе через те, що Хливнюк бачив на війні.

"Після війни - можливо, за кілька років. Але я бачив жахіття… Я був свідком жахливих сцен, коли ми деокуповували території. Я бачив такі речі, що поки ця війна триває, не можу уявити, щоби я співав свої власні російськомовні пісні", - пояснив Хливнюк.

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Артист розповів, де він був під час війни. Спочатку Хливнюк перебував на Київщині, а нині - на півдні України.

"В Бучі, в Ірпені, і далі на сході, на східному фронті. І ось уже рік як я на південному фронті. І я бачив, що вони зробили з Херсонщиною", - додав музикант.

Також Хливнюк розповів, що не буде змушувати себе співати те, що йому не подобається. За словами артиста, він завжди робить те, що хоче.

"У рок-н-ролі на першому місці свобода, а тоді все інше. Ви можете робити все що завгодно, а ваша аудиторія може вільно спостерігати за цим, бути частиною цього або ж йти додому. Це окей. Мене не змушують співати щось, чого я не хочу. Як і жодного музиканта, я думаю", - резюмував артист.

Нагадаємо, нещодавно Хливнюк висловився про вбивства окупантів. Він зазначив, що вважає це виключно ліквідацією ворога.

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