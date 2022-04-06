Звірства окупантів у Бучі шокували весь світ.

Український кліпмейкер Алан Бадоєв відреагував на звірства окупантів у Бучі. За його словами, після побаченого він намагається зберегти нормальний стан і не впасти в депресію.

"Вже два дні я ходжу по Києву і просто рятую себе від неймовірної депресії, тому що бачу людей, вони ходять на вулицях, продовжують жити. Але складно ходити вулицями, після побаченого в Бучі. Це поза тим, що ми могли бачити у фільмах. Я хочу, щоб у людей, які це зробили, віднялися руки і ноги", - сказав Алан.

Він додав, що ніколи у своєму житті не ділив людей на "своїх" і "чужих", але зараз він зрозумів, що помилявся.

"Доживши до 41 року я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливий талант, без кордонів, без національностей і себе я вважав людиною світу. Як же сильно я помилявся, як же багато часу я витратив не туди... поки я живий, я кожен день буду виправляти цю помилку, всі мої сили будуть спрямовані на те, що б ніхто в світі не забув про ці дні війни", - додав кліпмейкер.

Нагадаємо, раніше Бадоєв і Осадча висловилися про шоу Путіна в Лужниках.

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