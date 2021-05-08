У 11 випуску шоу знову з'явиться Юлія Бельченко.

У п'ятницю, 14 травня, відбудеться одинадцятий випуск романтичного реаліті "Холостяк".

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У цьому випуску "холостяк" Михайло Заливако повинен познайомити трьох учасниць Анну Богдан, Дарію Ставничу і Розалі Номбре зі своєю сім'єю. За ідеї випуск повинен бути сімейним, душевним і дуже теплим. Але чи все буде так райдужно?

Виявляється, в новому випуску реаліті знову з'явиться екс-фаворитка Михайла Юля "Зайка" Бельченко, яку він відправив додому в дев'ятому випуску шоу.

Тоді Михайло сказав, що йому неймовірно складно відпускати дівчину, бо як тільки він її побачив, у нього виникла іскра. Також він зазначив, що у нього вже зародилися почуття до Юлі, але він не відчуває взаємність. Вже в машині по дорозі додому екс-учасниця розплакалася і зізналася, що теж закохана в Михайла.

Ймовірно, дівчині знадобився якийсь час, щоб взяти себе в руки і почати діяти. Вона вирішила повернутися в проект "Холостяк" і почати все з нуля. В анонсі 11 випуску видно, що Юля через ведучого Григорія Решетника передала Михайлу записку, в якій попросила його прийти до неї на зустріч.

"Я настільки шокований. Дуже складно. Я головою розумію, що треба, але всередині щось говорить - ні, ні, не треба", - сказав Михайло.

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Автор: Діана Могилєвич