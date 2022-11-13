Аліна заявила, що Алекс нешанобливо ставиться до дівчат.

Учасниця 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Аліна Єршова поскаржилася, що головний герой проекту Алекс Топольський нешанобливо ставився до дівчат.

Під час третього випуску шоу Алекс вирішив перевірити, чи люблять дівчата займатися спортом, бо сам він багато часу приділяє своєму фізичному здоров'ю. Так, він влаштував забіг серед дівчат, проте сам не склав їм компанію. "Холостяк" просто стояв і спостерігав, як учасниці змагаються між собою.

"Мене вразила поведінка "холостяка". Починаючи з цього забігу, де він не приєднався до нас, а тільки стояв і дивився, немов зі свого п'єдесталу, як ми "боремося". Це було більше принизливо, ніж азартно. В той момент, я думала, як же він радіє зараз тим, що дівчата випльовують свої легені, заради такого Аполлона. Абсурдна ситуація. Повний д*білізм", - написала Аліна на своїй сторінці в Instagram.

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Також вона поскаржилася на поведінку Алекса під час церемонії троянд:

"Рішення, які приймав "холостяк", йшли всупереч його словами. З церемонії я поверталася в будинок, вже в ролі господині будинку і з думками, що я розчарована в "холостяку". Поки що хочу залишити весь цей бруд і піти додому. Подивимося, що буде далі".

Зазначимо, Аліна отримала рожеву троянду. Таким чином дівчина наступного тижня зможе встановити свої правила перебування учасниць в будинку.

Холостяк 12 - скандали навколо шоу

Першою на шоу поскаржилася Анастасія Кузьмицкая. Дівчина розповіла, що творці проекту поставили дівчат в "рабські" умови, змушували говорити гидоти на адресу одна одної. Пізніше вона і зовсім "злила" листування з незнайомкою, яка розповіла, що святкувала з Топольським Новий рік. Тоді, за її словами, чоловік примушував її до сексу.

Другою на поведінку Алекса поскаржилася Аделіна Делі. Дівчина повідомила, що "холостяк" не зберіг її подарунок, який вона вручила йому на вимогу творців проекту.

Та й Саша з Харкова, якій раніше пророкували перемогу, проявила себе не з найкращого боку. Вона "загралася" у господиню будинку, чим спровокувала скандал на проекті.

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