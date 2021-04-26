Учасниця проекту показала нове фото.

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк" Юлія Бельченко опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку дівчина позує в червоній міні-сукні з глибоким декольте. Також вона одягла оксамитові човники на високих підборах. Доповнила Юля образ високим пучком і яскравим макіяжем.

"Гарненька", "Яка ти красива в цій сукні", "Зайко, ти кльова", - пишуть шанувальники.

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Головним героєм шоу "Холостяк-11" став 31-річний бізнесмен з Харкова, засновник логістичної компанії Михайло Заливако.

Також чоловік займається спортом, любить екстрим. "Я не уявляю своє життя без бізнесу... А спорт привчив мене до дисципліни, витримки і пунктуальності", – говорить "холостяк".

Як розповів Михайло, на проект він прийшов за любов'ю. Він упевнений, що зможе зустріти тут свою дівчину.

Ведучий проекту - Григорій Решетник.

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Автор: Діана Могилєвич