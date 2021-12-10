Михайло Заливако привітав кохану з днем народження і згадав "дуже цікаву історію знайомства" із нею.

Головний герой романтичного реаліті "Холостяк" Михайло Заливако ніжно висловив свої почуття до своєї коханої Ганни Богдан, яку він обрав у фіналі шоу.

На своїй сторінці в Instagram Заливако таким чином привітав Ганну Богдан з днем народження, який вона святкує 9 грудня.

Михайло згадав "ну дуже цікаву історію знайомства" з Ганною.

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"Можу сказати, що ми всі отримуємо те, чого сильно хочемо. І я знаю, що хотів і бачив таку людину, як ти, поруч з собою. Ти дуже крута і сильна особистість, як і неймовірна жінка. Мені дуже подобається як ти бешкетуєш і смієшся зі мною. І при всьому цьому ти нереально жіночна і мудра", - написав"Холостяк".

"Мрій ... мрій якомога більше! Будь яскравою і ніколи не стій на місці. Ти комета, у якої дуже довгий хвіст (у твоєму випадку це ноги) мої улюблені ноги. Нехай збувається все загадане і в звичайні дні - тепер це буде такою суперсилою! Я тебе люблю", - побажав Заливако своїй обраниці.

Також він висловив сподівання, що цей день народження буде кращим, ніж попередній.

Своєю чергою, Анна Богдан у себе в Instagram у свій день народження подякувала рідним, які завжди поруч, і друзям, що йдуть з нею по життю.

"Спасибі мій ведмедик (Михайло Заливако, - ред.) тобі, що увірвався в моє життя і робиш мене щасливою. Мені дуже подобається моє життя і з кожним роком стає все цікавіше. Любіть! Любов - це найголовніше...", - написала Богдан.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі 11 сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако вручив каблучку Ганні Богдан і зізнався їй в коханні.

Після проекту пара залишилася разом, вони з'їхалися навесні цього року.

Міша і Аня розповіли, що їм доводилося приховувати свої стосунки, щоб не розсекретити їх до закінчення проекту по ТБ. Але це, за словами закоханих, їх тільки зблизило.

І попри те, що незадоволені фіналом шоу шанувальники пророкували розставання Заливако і Богдан, пара, як бачимо, і досі разом.

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Автор: Олександр Топчій