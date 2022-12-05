Глядачі засумнівалися в тому, що дівчата дійсно отримують подарунки.

Навколо шоу "Холостяк" ледь не виник новий скандал. Головного героя романтичного шоу Алекса Топольського звинуватили у брехні через подарунки. Все через сережки, які він дав Юлі "Медузі" у шостому випуску. Сама дівчина мовчати не стала і висловилася про ситуацію в своєму Instagram.

Так, під час побачення з Юлею Топольський подарував їй прикрасу з перлами і діамантами. Однак уважні шанувальники звернули увагу, що "Медуза" вже з'являлася в подібних сережках на шоу. Через це вони вирішили, що дівчата на "Холостяку" не отримують реальних подарунків, а все, що відбувається там - "постанова".

Однак Юля поспішила заступитися за Топольського. Вона показала фото сережок, в яких вона була на першій церемонії троянд. Також "Медуза" опублікувала знімок подарунка від "Холостяка".

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Виявилося, що сережки дійсно дуже схожі. Однак це не одна й та сама прикраса.

"Усвідомлення того, що подібні сережки я вже бачила і одягала, прийшло до мене тільки після виходу першого випуску в ефір, коли я знову побачила перли на екрані. В силу хвилювання, я просто не пам'ятала, які прикраси були на мені в перший вечір. На побаченні я була приголомшена і приємно здивована, мене переповнювали емоції! Я правда не знала як реагувати, всередині перехопило подих... і потім, пам'ятаю, поза камерами я перепитала - це правда подарунок мені?! Не могла повірити... Хочу розвіяти всі ваші сумніви і тим більше наклеп, адже це різні прикраси", - заступилася за Топольського Юля.

"Холостяк": побачення Топольського з "Медузою"

У шостому випуску Алекс запросив Юлю на незвичайне побачення. "Медуза" побачила підводний світ в океанаріумі. Вона і Топольський з аквалангами спускалися під воду. А після цього, за вечерею, "Холостяк" подарував їй розкішні сережки з перлами і діамантами.

Нагадаємо , шостий випуск шоу "Холостяк" закінчився скандалом. Топольський перервав церемонію троянд через те, що почув про дівчат.

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