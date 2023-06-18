Зовсім скоро дружина українського танцюриста подарує йому сина.

Відомий український хореограф і учасник реаліті-шоу "Холостяк" Макс Чмерковський готується стати батьком. Його син повинен з'явитися на світ вже дуже скоро.

У своєму Instagram-блозі Чмерковський показав фото, зроблене з дружиною Петою Маргатройд в пологовому будинку. Ймовірно, у жінки почалися перейми. У цей момент Макс був в іншому місті, але дістався до Лос-Анджелеса дуже швидко.

"Час настав! Долетів до Лос-Анджелеса з Напи за рекордний час! Вона народить ще одного щасливчика! Побажайте нам удачі! Сльози радості! Я вже не можу дочекатися", - написав Макс.

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На фото видно, що Макс Чмерковський з дружиною знаходиться в палаті. Вона вже одягнена в лікарняний одяг. Чоловік зворушливо тримає за руку свою дружину. Ймовірно, він буде поруч під час пологів.

Макс Чмерковський та Пета Маргатройд: історія кохання

У 2009 році Макс Чмерковський і Пета Маргатройд зустрілися на Бродвеї, де працювали над виставою під назвою "Burn The Floor". Тоді між ними не виникло романтичних почуттів.

Їхні життєві шляхи знову перетнулися в 2012 році, коли вони обидва брали участь в американській версії шоу "Танці з зірками". Цього разу між ними виникла іскра кохання. Однак їхній роман тривав всього лише 10 місяців, і в 2013 році вони розлучилися. Але виявилося, що це була лише тимчасова розлука, тому що в 2015 році вони знову відновили свої стосунки.

У грудні 2015 року Максим зробив Петі пропозицію руки і серця. Він публічно попросив свою кохану вийти за нього заміж в кінці свого виступу в театрі Олімпія в Майамі. У січні 2017 року з'явився на світ малюк на ім'я Шай Олександр.

Раніше УНІАН писав, що дружина Чмерковського влаштувала танці з величезним животом.

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