Він сказав, що проходить обстеження.

31 січня 2023 року стало відомо, що російський співак Ігор Ніколаєв потрапив до лікарні з підозрою на інфаркт. У ЗМІ поширювалася інформація, що він перебуває в критичному стані.

Пізніше артист вийшов на зв'язок з шанувальникам і спростував багато домислів.

"Проходжу обстеження, почуваюся добре, сподіваюся зустрітися зі своїми глядачами найближчим часом на запланованих концертах", - написав Ніколаєв в Instagram.

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Варто відзначити, що раніше Ніколаєв скаржився на погане самопочуття. Йому вже 63 роки, тому все складніше артисту тримати себе у формі.

Позиція Ігоря Ніколаєва щодо війни в Україні

З початку повномасштабної війни Ігор Ніколаєв воліє мовчати про звірства окупантів в Україні, публічно він не засуджував кровопролиття в нашій країні. Однак нещодавно він виступив з Крістіною Орбакайте в синьо-жовтих костюмах, за що в РФ його почали цькувати. Росіяни побачили в цьому натяк на антивоєнну позицію артиста.

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