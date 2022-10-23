Пластичні хірурги сходяться на думці, що найкрасивішим обличчям вважається те, яке наближене до "золотого перетину".

Експерти в сфері краси періодично проводять дослідження і з'ясовують, обличчя яких знаменитостей наближені до правила "золотого перетину" - чим ближче співвідношення обличчя або тіла до числа 1,618, тим людина красивіша.

Згідно з цим правилом, можна виділити декількох знаменитостей, які є воістину красивими.

Ембер Херд

Раніше в цьому рейтингу лідирувала актриса Ембер Херд. На думку фахівців, вона володіє ідеальними пропорціями обличчя. Для жінок краще, щоб носогубка була більше 90 градусів. Кут між лінією чола і спинкою носа повинен перебувати між 30 і 40 градусами. Так, у зірки все сходиться.

Відео дня

Джоді Комер

Після того, як актриса Джоді Комер зіграла в серіалі "Вбиваючи Єву", на неї звернули більш пильну увагу. Хірурги помітили, що її риси обличчя більш наближені до "золотого перетину", ніж у Херд, тому ця актриса посунула свою суперницю і посіла перше місце. Виявилося, що зовнішність британської актриси Джоді Комер на 94,52% наближена до ідеальної.

Кім Кардашьян

Важко посперечатися з тим, що світська левиця Кім Кардашьян вдавалася до послуг косметологів і пластичних хірургів. Але все ж, завдяки цим маніпуляціям, вона домоглася ідеальних рис обличчя. Відзначається, що її обличчя ідеально відтворює форму перевернутого трикутника. Тому її можна вважати однією з головних зіркових красунь.

Меган Маркл

Пластичні хірурги в один голос сурмлять про те, що Меган Маркл можна порівняти з диснеївською принцесою. При цьому вони запевняють, що акриса робила ринопластику, адже з роками її ніс ставав тоншим. Завдяки цьому її обличчя стало більш ідеальним і наближеним до досконалості.

Рита Ора

У цей рейтинг потрапила і Рита Ора, яка володіє красивою і незвичайною зовнішністю. Фахівці стверджують, що дівчина також вдавалася до різного роду послуг в б'юті-сфері. У неї помітні вилиці, які впали, і збільшені губи. Але це зовсім її не псує.

Нагадаємо, зірку "Зачарованих" просто не впізнати після пластичної операції.

Вас також можуть зацікавити новини: