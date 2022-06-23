Фахівці стверджують, що ідеальними пропорціями обличчя володіє Ембер Херд.

Центр косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні назвав найкрасивішу жінку у світі. За словами фахівців, зовнішність голлівудської актриси Ембер Херд повністю відповідає правилу "золотого перетину".

Про це повідомляє UNILAD.

Доктор центру Джуліана де Сільва провела дослідження і з'ясувала, що обличчя Ембер Херд максимально пропорційно. У чому суть золотого перетину? Золотий перетин - це коли менша частина відноситься до більшої, як велика до всього цілого.

Для жінок краще, щоб носогубка була понад 90 градусів. Кут між лінією чола і спинкою носа повинен знаходитися між 30 і 40 градусами. Так, за даними експертів, саме такими пропорціями і володіє Херд.

Крім того, фахівці центру відзначили, що у моделі Емілі Ратаковскі ідеальні губи, у актриси Скарлетт Хоханссон - очі, а у світської левиці Кім Кардашьян - брови.

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