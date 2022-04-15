Співачка заявила, що ніколи не сумнівалася в нашому президентові.

Українська співачка Наталка Карпа, яка під час війни разом з дочкою Златою переїхала з Києва до Львівської області, розповіла про спілкування з президентом Володимиром Зеленським.

За словами Карпи, вони були знайомі ще задовго до того, як Зеленський став президентом. Вони разом виступали зі студією "Квартал 95". Вона додала, що президент України досить сильна особистість, тому вона в ньому ніколи не сумнівалася.

"Я пишаюся президентом своєї країни і дякую Богові за те, що благословив нас саме їм у такий непростий час. Можливо, інший на місці Зеленського вже давно здав би Україну росіянам. І ми б не знали, куди бігти, що робити, країна була б розірвана. Вірю, що Володимир Зеленський може бути президентом, який поверне Донбас і Крим. Так, це буде нелегко, але я в нього вірю", - сказала Карпа в інтерв'ю "24 каналу".

Співачка додала, що пишається Зеленським. Попри всю втому, він продовжує боротися за свободу і незалежність України, за життя кожного українця.

"Ми пишемо історію сильної і могутньої держави. Це красива 30-річна дівчина, яка знає собі ціну, стає незалежною, звільняється від путінських рук, що сплітали її, гордо підіймає голову. Кожен день, маленькими краплями, ми наближаємо країну до перемоги. Ми з вами робимо велику справу. Все буде Україна! Ми переможемо", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше співачка Лоліта оскандалилася заявою про Україну.

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