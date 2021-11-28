Співачка проживає непростий період.

Українська співачка Наталка Карпа в програмі "Світське життя" розповіла, що зараз проживає непростий період у стосунках з чоловіком, героєм АТО Євгеном Тереховим, з яким у шлюбі вже п'ять років.

За словами зірки, після народження дочки Злати їхні стосунки з чоловіком сильно змінилися. Вона все частіше відпочиває з маленькою Златою одна, а чоловіка все частіше помічають в київських барах.

Читайте такожУкраїнська співачка похвалилася найдорожчим подарунком від чоловіка-продюсераПри цьому Карпа каже, що вона з тих жінок, які борються за свою сім'ю до останнього. Ведуча програми Катерина Осадча уточнила, чи разом зараз живе подружжя і чи думали вони про розлучення. На що Наталка відповіла: "Я не хочу це коментувати. Будемо ми разом чи ні - Бог розсудить. Але я точно буду щасливою жінкою".

Нагадаємо, раніше українська співачка Наталка Карпа показала у новому кліпі "Долею поцілована" маленьку дочку.

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Автор: Діана Могилєвич