Повідомляється, що з новою композицією на підтримку війни артистка виступила на "Пісні року".

Російська співачка Ірина Аллєгрова, яка раніше заявляла, що співає про "любов і про прекрасне", зараз заспівала про війну. Виконавиця, яка підтримала кровожерну кремлівську політику, виступила на "Пісні року". Про це пишуть росЗМІ, і публікують відео з виступу.

Відомо, що нову пісню вона присвятила окупантам, яких назвала "переможцями" і "героями". Після її виступу глядачі "аплодували стоячи" і "плакали від гордості", повідомляють пропагандисти.

Пісня для вбивць отримала назву "Возвращайтесь домой, мальчики".

У ній Ірина співає:

"Возвращайтесь домой, мальчики

Мы вас ждем, и за вас все молимся

Просим помощи у всех ангелов

уберечь, сохранить и вернуть домой

Возвращайтесь домой, милые

Мы вас любим и ждем, любимые

Вы защитники нашей родины

и пусть хранит вас Господь".

Що Аллєгрова говорить про війну в Україні

Перші чотири місяці після вторгнення РФ на територію України артистка мовчала. Потім з'явилася інформація, що вона дзвонила головним кремлівським "рупорам" Маргариті Симоньян та Володимиру Соловйову.

"Вона каже: "Я просто хотіла сказати вам з Тиграном (чоловік Симоньян, - ред), щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці, не будемо їх перераховувати, і ми з ними... Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом, я в іншому таборі, я не з усіма цими", - процитувала пропагандистка Аллєгрову.

Після цього вона неодноразово співала для вбивць, яких на території Росії називають "захисниками".

Нагадаємо, російська співачка Аллєгрова на четвертий місяць війни відкрито заявила про підтримку Путіна.

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