Російська співачка Ірина Аллєгрова, яка раніше заявляла, що співає про "любов і про прекрасне", зараз заспівала про війну. Виконавиця, яка підтримала кровожерну кремлівську політику, виступила на "Пісні року". Про це пишуть росЗМІ, і публікують відео з виступу.
Відомо, що нову пісню вона присвятила окупантам, яких назвала "переможцями" і "героями". Після її виступу глядачі "аплодували стоячи" і "плакали від гордості", повідомляють пропагандисти.
Пісня для вбивць отримала назву "Возвращайтесь домой, мальчики".
У ній Ірина співає:
"Возвращайтесь домой, мальчики
Мы вас ждем, и за вас все молимся
Просим помощи у всех ангелов
уберечь, сохранить и вернуть домой
Возвращайтесь домой, милые
Мы вас любим и ждем, любимые
Вы защитники нашей родины
и пусть хранит вас Господь".
Що Аллєгрова говорить про війну в Україні
Перші чотири місяці після вторгнення РФ на територію України артистка мовчала. Потім з'явилася інформація, що вона дзвонила головним кремлівським "рупорам" Маргариті Симоньян та Володимиру Соловйову.
"Вона каже: "Я просто хотіла сказати вам з Тиграном (чоловік Симоньян, - ред), щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці, не будемо їх перераховувати, і ми з ними... Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом, я в іншому таборі, я не з усіма цими", - процитувала пропагандистка Аллєгрову.
Після цього вона неодноразово співала для вбивць, яких на території Росії називають "захисниками".
Нагадаємо, російська співачка Аллєгрова на четвертий місяць війни відкрито заявила про підтримку Путіна.