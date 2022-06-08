Артистка замовчувала про війну в Україні всі 4 місяці.

Відома російська співачка Ірина Аллегрова покинула РФ і на четвертий місяць повномасштабної війни в Україні зв'язалася з головними "рупорами Москви" Маргаритою Симоньян і Володимиром Соловйовим. Їх вона запевнила в тому, що підтримує кровожерливу політику Кремля, а її від'їзд не говорить про підтримку України. Про це стало відомо на одному з пропагандистських шоу.

Ведучі кажуть, що Аллегрова дуже хвилювалася про те, щоб росіяни не подумали, що вона підтримує Україну. Спочатку Ірина зв'язалася з чоловіком Симоньян.

"Вона каже: "Ой, Маргарита, я просто хотіла сказати вам з Тиграном (чоловік Симоньян, - ред), щоб ви знали, що я не з ними. Щоб ви випадково не подумали, що ось ці, не будемо їх перераховувати, і ми з ними... Я хочу, щоб ви і народ знали, що я зі своїм народом", - процитувала Ірину Аллегрову російська пропагандистка.

Соловйов сказав, що йому артистка теж дзвонила з такими ж словами.

Нагадаємо, путініст Олег Газманов поскаржився на погрози через концерти в Донецьку.

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