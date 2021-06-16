Українська співачка Ірина Білик вирішила подати на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком продюсером, фотографом, режисером Асланом Ахмадовим.
Після такої новини фанати співачки вирішили дізнатися про її плани на майбутнє і чи планує поп-діва знову виходити заміж. Так, в інста-сторіз Ірина відповіла досить лаконічно: "Поживемо, побачимо".
Відзначимо, що ініціатором розлучення, за словами співачки, була саме вона. А все тому що Аслан майже рік не приїжджав до неї і їх сина від сурогатної матері Табріза. При цьому Білик зазначила, що вони кохають один одного.
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