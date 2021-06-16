Співачка перебуває в шлюборозлучному процесі з Асланом Ахмадовим.

Українська співачка Ірина Білик вирішила подати на розлучення зі своїм п'ятим чоловіком продюсером, фотографом, режисером Асланом Ахмадовим.

Після такої новини фанати співачки вирішили дізнатися про її плани на майбутнє і чи планує поп-діва знову виходити заміж. Так, в інста-сторіз Ірина відповіла досить лаконічно: "Поживемо, побачимо".

Відзначимо, що ініціатором розлучення, за словами співачки, була саме вона. А все тому що Аслан майже рік не приїжджав до неї і їх сина від сурогатної матері Табріза. При цьому Білик зазначила, що вони кохають один одного.

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Автор: Діана Могилєвич