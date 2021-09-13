Запрошеною ведучою балкону стала співачка Ірина Білик.

У другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" ведучою балкону стала примадонна української сцени Ірина Білик. Та справжнім сюрпризом вечора стало її возз'єднання з колишнім коханим Дмитром Дікусаром, який виступає на проекті в парі з Ольгою Харлан.

Читайте такожСтало відомо, хто залишив шоу "Танці з зірками" (фото, відео)Так, на сцені "Танців з зірками" Ірина та Дмитро виконали їхній спільний хіт "Нас нет", чим неабияк розчулили глядачів. У кінці їхнього номера до Білик підбіг її колишній чоловік Дмитро Коляденко та подарував їй квіти.

Співачка зізналася, що їй приємно бачити поруч із собою "ексів", на що в залі засміялися. Очевидно, виконавиця зберігає з ними досі теплі дружні стосунки.

Нагадаємо, Ірина та Дмитро танцювали разом на "Танцях з зірками" у 2007 році, а згодом пара одружилася.

Стосунки Білик та Дікусара

Роман Дікусара та Білик "зародився" у 2007 році на "Танцях з зірками", де вони виступали у парі. Того року пара й обмінялась клятвами у Ріо-де-Жанейро.

Через три роки закохані шокували своїх фанатів новиною - вони вирішили розірвати стосунки. Як пізніше зізнався Дмитро, вони просто охололи один до одного.

Що відомо про Ірину Білик

Ірина Білик - українська співачка, заслужена та народна артистка України.

У 1990 році випустила перший альбом "Кувала зозуля".

Знаменитість була у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим, та у квітні 2021-го оголосила про розлучення. У пари народився син Тебріз у 2015 році.

Серед колишніх чоловіків знаменитості - продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, хореограф Дмитро Коляденко та Дмитро Дікусар.

Автор: Ольга Робейко