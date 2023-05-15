Таке рішення він прийняв після публікації інтерв'ю зі своєю участю. Відповідаючи на питання Антонюк, він сказав, що всі жінки меркантильні і їм "тільки шубу подавай".

Нещодавно легендарний український артист Іво Бобул потрапив у скандал. Під час інтерв'ю з українською журналісткою Еммою Антонюк він заявив, що всі жінки меркантильні, тому вони "стрибають по ліжках у пошуках принца".

Після цього музиканта швидко прозвали сексистом, а сам артист, намагаючись виправдатися, заявив, що не давав Еммі дозволу на публікацію цього інтерв'ю.

Зараз у розмові з ЖВЛ Іво Бобул сказав, що з Еммою Антонюк після того випадку вів комунікацію виключно через юристів. Також він прийняв рішення подати на неї до суду. Сама Антонюк заперечує, що Бобул просив її не публікувати відео.

"Я чкільки інтерв'ю давав за своє життя, але такого у мене не було. Я їй казав: "Не давай це в ефір без мого дозволу". Я подав до суду через те, що вона не мала права без мого дозволу виставляти це. Потрібно все-таки мати якусь честь. З вовками я по-вовчому, з людьми - по-людськи", - сказав Іво Бобул.

Скандал з Іво Бобулом та Еммою Антонюк: деталі

В інтерв'ю YouTube-проекту "Це ніхто не буде дивитися" музикант сказав: "Якщо жінка мізки тобі виносить, як до неї можна ставитися? Жінки зараз розпещені. Дуже багато чого хочуть від чоловіків. Я дивлюся на це все і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні у неї один, через пару років інший, і так скаче по ліжках, шукає принца. Треба поважати чоловіків. Нам теж важко".

Також Бобул перейшов на особистості, дорікнувши Антонюк в тому, що у неї немає чоловіка і дітей, що журналістка назвала "сексистською маячнею". Після цього артист покинув інтерв'ю.

Повна версія інтерв'ю Іво Бобула та Емми Антонюк:

Нагадаємо, Оля Цибульська захистила Іво Бобула після сексистського скандалу.

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