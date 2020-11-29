Ізабель Гулар показала сонячне відео.

Відома супермодель Ізабель Гулар опублікувала в Instagram новий відеоролик.

На кадрах вона позує, лежачи біля басейну. Дівчина лягла на животик і поніжилася в сонячних променях. На ній були надіті тільки трусики. Варто відзначити, що у Гулар дуже красива і підтягнута фігура. Модель стежить за своїм харчуванням і займається спортом.

Хто така Ізабель Гулар:

Ізабель народилася 23 жовтня 1984 року в Сан-Паулу, Бразилія

Вона більш відома як одна з ангелів Victoria's Secret

У 14 років переїхала до столиці штату Сан-Паулу, де почала працювати моделлю

Ізабель знімалася для обкладинок таких журналів, як GQ, Vogue, L'officiel, Marie Claire і Esquire

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Автор: Діана Могилєвич