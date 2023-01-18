Популярна російська актриса театру і кіно Лариса Удовиченко зламала хребет. Лікарі госпіталізували її для подальшого спостереження.
Днями актриса повинна була виступити з виставою в Петрозаводську, але організатори вистави повідомили про травму Удовиченко. Тому вона не зможе виконати свою роль. Її замінить інша актриса.
"З великим жалем повідомляємо, що Удовиченко потрапила до лікарні з переломом хребта", - повідомили організатори вистави.
Хто така Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко - 67-річна російська актриса. Свою першу дорослу роль вона зіграла в 1974 році у фільмі "Дочки-матері".
Вона прославилася завдяки ролям у таких фільмах як "Мертві душі", "Жіноча логіка", "Одружити Казанову", "Моя божевільна сім'я" та інших.
Нещодавно Удовиченко потрапила в скандал. Вона не з'явилася на виставу в Санкт-Петербурзі. Замість неї на сцену вийшли люди в синьо-жовтих нарядах, що викликало агресію у росіян.