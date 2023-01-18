Лариса Удовиченко отримала серйозну травму.

Популярна російська актриса театру і кіно Лариса Удовиченко зламала хребет. Лікарі госпіталізували її для подальшого спостереження.

Днями актриса повинна була виступити з виставою в Петрозаводську, але організатори вистави повідомили про травму Удовиченко. Тому вона не зможе виконати свою роль. Її замінить інша актриса.

"З великим жалем повідомляємо, що Удовиченко потрапила до лікарні з переломом хребта", - повідомили організатори вистави.

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Хто така Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко - 67-річна російська актриса. Свою першу дорослу роль вона зіграла в 1974 році у фільмі "Дочки-матері".

Вона прославилася завдяки ролям у таких фільмах як "Мертві душі", "Жіноча логіка", "Одружити Казанову", "Моя божевільна сім'я" та інших.

Нещодавно Удовиченко потрапила в скандал. Вона не з'явилася на виставу в Санкт-Петербурзі. Замість неї на сцену вийшли люди в синьо-жовтих нарядах, що викликало агресію у росіян.

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