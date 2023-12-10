Вона каже, що вимагала до себе такого ж ставлення продюсерів, як і до російських акторів.

Народна артистка України Олена Хохлаткіна, яка зіграла в таких серіалах як "Сини щасливої жінки", "Рідна мачуха", "Кейс", "Смак помсти", "Авантюра на двох" та інших, неодноразово з'являлася на знімальному майданчику разом з росіянами.

В інтерв'ю "Обозревателю" актриса зізналася, що останні роки погоджувалася на всі ролі, тому що їй було цікаво дізнатися, як працює кіно, а також вона потребувала грошей.

Вона каже, що знімалася і разом з росіянами, проте спілкувалася з ними на рівних. Часом могла навіть висміяти їхню роботу.

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"Спілкувалася з ними, як рівна з рівним, а іноді навіть посміювалася. Могла голосно сказати: "Що вона грає? Не розумію, як реагувати". Ну що поробиш: я така. І зараз, згадуючи ці моменти, мені не соромно", - каже Хохлаткіна.

Актриса розповіла, що були такі ситуації, коли відомі українські актори були змушені чекати своєї сцени на стільчику біля гримвагону, а російським виділяли окремий вагон.

"Я ніколи не влаштовую скандалів, але довелося попросити підійти до мене продюсера, щоб розповісти, що народні артисти України на стільчиках на природі сидіти не будуть, тоді як невідомо хто з Москви розташувалися в окремому вагончику", - зазначила Хохлаткіна.

При цьому часом вона все ж вимагала до себе такого ж ставлення продюсерів, як і до російських акторів.

"Дуже поважаю себе за те, що ніколи не виділяла російських акторів в особливу касту. І вимагала на майданчику, іноді навіть революційними методами, такого ж ставлення до себе, як до них. Могла навіть сказати, що піду зі зйомок, якщо буде інакше – були такі випадки", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше популярна українська актриса розповіла, як отримала паспорт РФ.

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