Він каже, що тема війни для них - табу.

Популярний український актор родом з Білорусі Павло Вишняков розповів, як його рідні ставляться до війни в Україні і до того, що він вже багато років живе в Києві.

За його словами, вони продовжують спілкуватися, проте не зачіпають тему війни. Він вважає, що так вони можуть зберегти хоч якийсь зв'язок.

"Вони мене не підтримують", - зізнався Вишняков в інтерв'ю УНІАН.

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Він додав, що переїхав в Україну в 2015 році. До цього він жив у Білорусі і навіть бував у Росії, проте залишатися там не захотів. При цьому він каже, що в країні-агресора у нього залишився друг.

"За два роки до цього (до переїзду, - УНІАН) ми знімали в Києві серіал, і я на власні очі бачив, що відбувається на Майдані, за що і проти кого борються українці. Але коли після зйомок поїхав до Білорусі та Росії, то почув, як там спотворюють інформацію, як у російських ЗМІ брешуть про події в Україні. Тоді зрозумів, що жити в РФ не хочу", - додав Вишняков.

Чим відомий Павло Вишняков

Павло Вишняков - популярний український актор. Він зіграв у таких серіалах як "Опер за викликом", "Співачка", "Повернення Мухтара", "Квочка", "Жіночі секрети", "Жіночий лікар" та інших.

З початку повномасштабної війни заснував благодійний фонд, який допомагає військовим, парамедикам і дітям.

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