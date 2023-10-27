Український продюсер, який розвивав раніше творчість гуртів "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", Юрій Бардаш висловив бажання, щоб Росія окупувала всю Україну. Про це він сказав в інтерв'ю одному з пропагадистських радіо.
На початку повномасштабного вторгнення Бардаш втік з України до Росії і зараз називає себе російським продюсером. Він каже, що виведе на велику сцену таланти з глибинок. Однак поки йому не вдалося підтвердити свої слова діями.
Зараз кар'єра Бардаша на паузі, незважаючи на те, що він активно вислужується перед Кремлем. До слова, в черговий раз він видав порцію маячні, заявивши, що після того, як країна-агресора нібито окупує Україну, "всі народи Росії співатимуть "Между нами тает лед"".
"Я вам так скажу, тільки звільнимо, там піднімуться російські люди. І вони взагалі там перші, хто спуску не дадуть цим всім нацикам. Я сподіваюся, що за нашого життя, що ми це все побачимо, і буде єднання, і пісню "Между нами тает лед" ще заспіваємо. І ще буде великий тур, де співатимуть цю пісню всі народи Росії", – видав зрадник Бардаш.
Також він заявив, що незабаром отримає російський паспорт. А в Україну він готовий повернутися тільки за однієї умови: якщо столиця буде окупована російськими загарбниками.
Позиція Юрія Бардаша щодо війни в Україні
Бардаш відкрито підтримав агресію РФ в Україні. Через це з ним розірвав зв'язки український музикант Wellboy, а також саундпродюсер і режисер кліпів Євген Триплов.
Незадовго до повномасштабного вторгнення він з родиною поїхав на відпочинок. 24 лютого зустрів на Шрі-Ланці. Потім відправився до Грузії, а звідти – до Москви, де зараз мріє отримати паспорт громадянина РФ.
До речі, дружина Юрія Бардаша пішла від нього через його проросійську позицію.