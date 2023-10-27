Бардаш висловив бажання, щоб російські загарбники панували на всій території нашої країни.

Український продюсер, який розвивав раніше творчість гуртів "Quest Pistols", "Гриби", "Нерви", Юрій Бардаш висловив бажання, щоб Росія окупувала всю Україну. Про це він сказав в інтерв'ю одному з пропагадистських радіо.

На початку повномасштабного вторгнення Бардаш втік з України до Росії і зараз називає себе російським продюсером. Він каже, що виведе на велику сцену таланти з глибинок. Однак поки йому не вдалося підтвердити свої слова діями.

Зараз кар'єра Бардаша на паузі, незважаючи на те, що він активно вислужується перед Кремлем. До слова, в черговий раз він видав порцію маячні, заявивши, що після того, як країна-агресора нібито окупує Україну, "всі народи Росії співатимуть "Между нами тает лед"".

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"Я вам так скажу, тільки звільнимо, там піднімуться російські люди. І вони взагалі там перші, хто спуску не дадуть цим всім нацикам. Я сподіваюся, що за нашого життя, що ми це все побачимо, і буде єднання, і пісню "Между нами тает лед" ще заспіваємо. І ще буде великий тур, де співатимуть цю пісню всі народи Росії", – видав зрадник Бардаш.

Також він заявив, що незабаром отримає російський паспорт. А в Україну він готовий повернутися тільки за однієї умови: якщо столиця буде окупована російськими загарбниками.

Позиція Юрія Бардаша щодо війни в Україні

Бардаш відкрито підтримав агресію РФ в Україні. Через це з ним розірвав зв'язки український музикант Wellboy, а також саундпродюсер і режисер кліпів Євген Триплов.

Незадовго до повномасштабного вторгнення він з родиною поїхав на відпочинок. 24 лютого зустрів на Шрі-Ланці. Потім відправився до Грузії, а звідти – до Москви, де зараз мріє отримати паспорт громадянина РФ.

До речі, дружина Юрія Бардаша пішла від нього через його проросійську позицію.

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