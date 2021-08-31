Djooky Music Awards охоплює понад 100 країн-учасниць.

Українська співачка Jerry Heil перемогла у престижному міжнародному музичному онлайн-конкурсі Djooky Music Awards та поїде записуватися у США.

Радісну новину виконавиця повідомила у своєму Instagram.

"Ми це зробили! Я перемогла! Ви хоч розумієте, що ви зробили для мене? Кожній і кожному, хто голосував та шейрив, такий низький уклін! В самі ніженьки! Пандатім! Ми – сила! Ви у мене дуже потужні! Мої люди! Дякую, що ви є!" – не стримувала емоції співачка.

Jerry Heil стала першою українкою, яка перемогла у Djooky Music Awards. Конкурс охоплює понад 100 країн-учасниць.

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Djooky Music Awards: що відомо про конкурс

Конкурс заснували продюсери Андрій Даховський та Браян Малуф у 2020 році.

Він проводиться раз у квартал.

Учасники реєструються на платформі та подають пісні, за які потім голосують користувачі.

За весь час у Djooky Music Awards взяли участь понад 13 тисяч музикантів зі 125 країн.

Автор: Катерина Шварц