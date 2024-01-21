Ісаєнко вважає, що у неї залишилася ідея "русского мира".

Зірка фільму "Кіборги" Андрій Ісаєнко в інтерв'ю УНІАН розповів, як ставиться до режисерки Оксани Байрак та чому її у жодному разі не можно пробачати.

Оксана Байрак була відомою в Україні режисеркою, проте постійно "влипала" в скандали. На початку великої війни вона і зовсім підтримала РФ та виїхала з Одеси до країни-агресора.

Проте нещодавно она опублікувала в Instagram пост, в якому передала привіт шанувальникам з Одеси. Цей допис набрав безліч гнівних коментарів, бо українці більше не раді бачити її в рідній країні.

Відео дня

Андрій Ісаєнко теж проти повернення Байрак до Одеси. Він вважає, що українці не повинні давати їй можливість спокійно тут працювати, бо вона - зрадниця.

"Усіма методами потрібно перешкоджати її роботі, не можна давати їй можливість спокійно працювати в Україні, якщо вона на початку обрала Росію. Думаю, у неї залишилася ідея "русского мира". Вона і надалі може всувати в голови людей про "братські народи" і так далі. А це погана політика, я проти цього", - сказав Ісаєнко.

Він додав, що Байрак потрібно відправити туди, звідки вона приїхала.

"Її ні в якому разі не можна пробачати. Навпаки потрібно видворювати її з України", - підсумував актор.

Нагадаємо, раніше ще один відомий актор розповів, чому Оксана Байрак втекла до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: