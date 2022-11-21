Семен Горов розповів, що у них з екс-дружиною були політичні розбіжності ще під час шлюбу.

Відомий український режисер і продюсер Семен Горов розповів про стосунки з колишньою дружиною. Він зазначив, що з путіністкою Сніжаною Єгоровою у нього розходилися політичні погляди ще до війни. Ось що він сказав у інтерв'ю Аліні Доротюк:

"Коли був перший Майдан... Це нормально, коли одні люди - за одних, інші – за інших. Це демократія. Їй подобався Янукович, мені – Ющенко. І це було нормально. Але потім події почали розвиватися більш драматично. А ненормально - це коли на тебе нападає Країна, вбиває твоїх людей. Я бажаю, щоб вона зрозуміла, що помиляється. Так буває з людьми, коли вони вірять в те, чого немає. Фанатичний. Я вважаю, що це божевілля".

Ведуча уточнила, чи пов'язаний розлучення насіння і Сніжани з політичними розбіжностями. Він сказав: "Ні. Ну, було небагато. Але це таке..."

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Зазначимо, також Горов розповів, що він спілкується зі своєю старшою дочкою Стасею Ровінською. З матір'ю вона контакт не підтримує через те, що Єгорова виступила на підтримку Путіна і його кровожерливої війни.

Горов зізнався, що вірить в те, що Сніжана може одуматися і вибачитися перед Ровінською, щоб знову налагодити з нею контакт.

Нагадаємо, колишній чоловік Сніжани Єгорової відреагував на позицію путіністки.

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