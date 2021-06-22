З російським актором стався неприємний інцидент.

Російського актора Олександра Головіна звинуватили в сексуальних домаганнях.

Артистка театру і кіно Дар'я Мітічашвілі заявила в поліцію на Головіна через те, що він її домагався в одному з барів Росії.

"Мені наплювати наскільки відома людина. Мені наплювати на те, що можливо колись він зробив щось корисне. Мені наплювати взагалі на всі "пом'якшувальні" моменти. Такого не повинно бути! Не повинен актор А. Головін залазити своїми брудними руками вам під спідницю. І чистими теж. І навіть в рукавичках, якщо ви не давали згоди! Не повинні дівчата, які стоять поруч, посміхатися йому в той момент, коли ти питаєш або в своєму він розумі. Не повинна людина замість вибачень продовжувати поливати тебе помиями. Не повинні його друзі розповідати, що професія актора може виправдати подібні дії!",- написала актриса в Instagram.

При цьому представниця Головіна заявила, що ніяких домагань не було. Також вона додала, що слова Мітічашвілі - це нахабна брехня і провокація.

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Автор: Діана Могилєвич