Стало відомо, чому дівчата виходять заміж за іноземців.

Українські зірки останнім часом вибирають собі в чоловіки іноземців. Камалія, Іванна Онуфрійчук, Ольга Харлан та інші назвали причину такого свого вибору.

Ірина Білик

Співачка 8 років перебувала в шлюбі з продюсером Асланом Ахмадовим. 48-річний чоловік народився в Баку, але останнім часом живе і працює в РФ. У пари навіть народився син Табриз від сурогатної матері. Але в 2021 році стало відомо про їх розлучення. Рішення про розлучення зірка прокоментувала дуже лаконічно: "Відчуваю себе вільною. Ніхто не каже, що мені треба робити".

Ольга Харлан

Фехтувальниця Ольга Харлан вже довгий час перебуває у стосунках з італійцем Луїджі Самеле. Відомо, що дівчина почала з ним зустрічатися ще коли була офіційно одружена. При цьому вона рік вже не жила зі своїм чоловіком. Пара довго приховувала свої стосунки, бо вони боялися осуду з боку оточуючих.

Камалія

Співачка Камалія у 2003 році вийшла заміж за бізнесмена пакистанського походження Захура Мохаммада. У шлюбі у них народилися двійнята - Арабелла і Мірабелла. Відомо, що Захур в 2013 році потрапив до рейтингу "100 найбагатших людей України". Про стосунки з чоловіком українська зірка завжди говорить, що у них велике кохання. Познайомилися вони на корпоративі. Захур запросив її на повільний танець і йому навіть вдалося її поцілувати. Потім він запросив її на обід і одразу запропонував жити разом.

Іванна Онуфрійчук

Нещодавно ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук зіграла весілля з бізнесменом з Казахстану Алмазом. Церемонія відбулася на Мальдівах. При цьому офіційно пара поки не узаконила свої стосунки, бо вони не можуть вибрати країну, в якій хочуть укласти шлюб. Іванна не раз відзначала, що у стосунках з чоловіком у них дуже багато тепла, і вона хоче зберегти це назавжди. Крім того, закохані часто публікують романтичні знімки і дуже багато подорожують.

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна в 2021 році вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. День весілля вона назвала найкращим у своєму житті. Весілля вони зіграли в місті Ньон в Швейцарії.

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Автор: Діана Могилєвич