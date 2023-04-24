Співачка знову показалася у соцмережах разом з чоловіком.

Українська співачка Камалія підігріла чутки про возз'єднання зі своїм чоловіком-мільярдером. Новина про розлучення зірки з Мохаммадом Захуром неприємно здивувала її фанів, тому вони шукають натяки на поновлення їхніх стосунків.

Так, на своїй сторінці в Instagram Камалія показала спільне фото з Захуром. На ньому вона та її колишній обранець позують поряд з дітьми, які сидять верхи на конях.

"Як же швидко ростуть наші донечки. А так хочеться побути ще молодою мамою", - поділилася думками Камалія.

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На фото можна помітити, що співачка та її колишній обранець позують поряд. Вони посміхаються та добре почуваються поряд. Тому фанати припустили, що навіть після розриву стосунків Камалія та Захур продовжують спілкуватися заради дітей.

Проте більша частина коментаторів вважає, що таким фото співачка натякає на возз'єднання з чоловіком-мільярдером. Вони пишуть:

"То що, вже передумали розлучатись?"

"Така чудова пара! Сподіваюся, ви знову разом"

"Щастя вам, не губіть кохання"

Камалія та Захур розлучаються - що відомо

13 квітня стало відомо, що співачка Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером. Вона прожила у шлюбі з Захуром 20 років, у них є дві доньки. Камалія не розкривала причини розлучення, проте зазначала, що вони намагалися врятувати шлюб.

Згодом співачка здивувала фанів. Вона вперше показала спільне фото з екс-чоловіком після того, як оголосила про розлучення. Як виявилося, разом вони святкували Великдень.

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