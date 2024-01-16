Жінка пояснила, куди вони поїхали разом.

Українська співачка Камалія, яка минулого року оголосила про своє розлучення, засвітилася з екс-коханим. Пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур та артистка у вечірніх офіційних вбраннях відвідали урочистий захід разом.

Відповідне відео Камалія опублікувала у себе в Іnstagram.

Співачка пояснила, що вони разом з колишнім чоловіком відвідали Almarah Foundation та поспілкувалися з керівниками організації, яка опікується сиротами Пакистану.

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Жінка активно знімала моменти заходу - їй провели екскурсію фондом, влаштували зустріч з місцевими дітьми-сиротами та показали здобутки організації. Камалія ж написала слова вдячності під відео та не уточнювала подробиць, чому вона супроводжувала екс-коханого.

"Сердечно дякуємо за гостинний та дуже теплий прийом!" - написала вона.

Нагадаємо, після розлучення Камалію та Захура неодноразово бачили разом. Жінка розповідала, що змогла зберегти з ним дружні та партнерські стосунки. Вони разом виховують двох 10-річних доньок Арабеллу та Мірабеллу. Зараз дівчатка перебувають у Лондоні, де навчаються в місцевій школі.

Що ж стало причиною для їхнього розлучення після 20 років подружнього життя - пара не називає.

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