Співак традиційно назвав кохану "жабенятком".

Український співак Потап (Олексій Потапенко) привітав свою дружину Настю Каменських з днем народження. 4 травня артистці виповнюється 36 років.

На своїй сторінці в Instagram Потап розмістив фото дружини. Також він написав, що дуже любить Каменських та назвав її найкрасивішою жінкою у світі.

"Найкраща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша пані, найдобріше серце, найкрасивіша душа - це все ти. Моє жабенятко, я закоханий в тебе шалено і до нестями, заради тебе хочеться жити, мріяти, досягати і перемагати! Люблю тебе, як сонце любить ранок, як соловей світанок. З днем народження, найкрасивіша жінка у Всесвіті", - привітав Каменських Потап.

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Співачка відповіла йому у коментарях. Вона подякувала за привітання, назвала Потапа "сонечком" та також зізналася йому у коханні.

Також до привітань Каменських приєдналися фанати. У коментарях вони бажають співачці щастя. Окрім цього, на тлі чуток про ймовірне розлучення співачки з Потапом, шанувальники бажають зірковій парі, щоб вони завжди були разом. Коментатори також пишуть:

"Який чудовий приклад, що це зовсім не складно - робити жінці компліменти, не соромитися своїх почуттів. Найщиріші вітання і безкінечного кохання"

"Бажаю діточок, як на небі зірочок"

"Вітаю Настюшу. Не сваріться, нехай усі чутки залишаються лише чутками, ви дуже гарна пара".

Каменських та Потап розлучаються - звідки з'явилися такі чутки

Чутки про те, що Настя Каменських та її чоловік можуть розлучитися, з'явилися ще у 2022 році. Тоді фанати прийшли до такого висновку, бо зіркова пара стала рідше з'являтися на публіці разом.

У березні екс-підопічна Потапа, співачка GIP С, заявила, що той міг зраджувати Каменських. За словами артистки, продюсер схиляв її до інтиму. Після цього блогер Богдан Беспалов заявив, що зіркове подружжя розлучається. Потап і Каменських нібито хочуть розійтися "по-тихому".

Згодом чутки про це прокоментував сам репер. Потап заявив, що розлучатися з Каменських не буде. Також про це висловилася співачка. Настя Каменських поставила крапку та заявила, що у випадку розлучення її фанати дізнаються про це першими.

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