Українські селебріті Настя Каменських, Потап, Юрій Горбунов і Катерина Осадча живуть в селищі Романків, недалеко від Києва.
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Сімейство Каменських-Потапенко придбали там котедж в 2017 році, вартість якого становить близько мільйона доларів.
Про це повідомляє Kyiv LIVE.
Всередині будинку Потапа і Каменських є світлі стіни і меблі, просторі кімнати, камін, а в передпокої біля сходів – місце для спортивних тренувань. До слова, Настя неодноразово показувала відео своїх тренувань у цьому місці, особливо на карантині.
По сусідству з ними живуть Горбунов і Осадча. На території будинку є гірки і гойдалки для їхнього сина Івана, а також гостьовий будиночок. Площа ділянки становить 13,4 соток. Вартість будинку також оцінюється близько мільйона доларів.
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