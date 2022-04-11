Фотографії артистка опублікувала у своєму блозі.

Українська співачка Слава Камінська, яка раніше співала в колективі "НеАнгели", після початку широкомасштабної війни в Україні поїхала до Нідерландів. Туди вона вирушила з дітьми і мамою, щоб врятувати своїх близьких про війну.

Проте співачка намагається підтримувати рідну країну навіть віддалено, про що свідчать її публікації в Instagram.

Так, наприклад, нещодавно артистка вийшла зі своїми дітьми з українським прапором на площу Дам в Амстердамі центральну площу столиці. Знімки зірка оприлюднила в блозі, підписавши їх коротко:"UA".

"Слава Україні! Героям Слава!",- пишуть в коментарях шанувальники Камінської.

Нагадаємо, нещодавно Камінська засвітилася на сайті ескорт-послуг. Співачка сприйняла цю новину з гумором.

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