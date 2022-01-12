У Путіна стверджують, що не дуже глибоко знайомі з діяльністю американського репера.

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що адміністрація глави РФ не причетна до організації поїздки в країну популярного американського репера Каньє Веста.

Глава держави й адміністрація Кремля не настільки глибоко знайомі з діяльністю артиста, щоб давати їй оцінки, публікує слова спікера ТАСС.

"Я не думаю, що адміністрація президента є візаві виконавця. Ні в плані богослужіння, ні в плані організації його поїздки", – заявив Пєсков.

Читайте такожУ Голлівуді звинуватили в домаганнях друга ПутінаРаніше партнер Каньє Веста Амір Садан сказав, що репер хоче вперше провести в столиці РФ Москві шоу Sunday Service (з англійської перекладається як "Недільна служба"), яке є сумішшю концерту з церковною службою. Також стало відомо, що артист хоче запросити на шоу Володимира Путіна як спеціального гостя.

Шоу Каньє Веста в Москві може пройти навесні або влітку 2022 року.

Партнер репера також говорив, що для виконавця російська держава стане "другою домівкою" – він буде проводити там багато часу.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Каньє Вест під час одного з інтерв'ю назвав себе "молодим Путіним".

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