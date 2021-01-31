Kardone було всього 34 роки.

Відомого музиканта Kardone знайшли мертвим. 34-річного музиканта застрелили.

Про це повідомляє The Sun.

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Музикант кілька днів не виходив на зв'язок. Тому його друзі вирішили звернутися за допомогою до правоохоронних органів. Коли оперативники проникли в його квартиру в Техасі, то виявили труп музиканта.

У злочині підозрюють 21-річну Сашу Скар, яку Kardone раніше продюсував. Але які були між ними стосунки останнім часом - невідомо. Дівчину подали в розшук.

Варто відзначити, що рідні та близькі дуже тепло відгукуються про музиканта. Кажуть, що він був люблячим і турботливим.

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Автор: УНІАН