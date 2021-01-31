Відомого музиканта Kardone знайшли мертвим. 34-річного музиканта застрелили.
Про це повідомляє The Sun.
Читайте такожСекс-символу "Танців з зірками" зламали носа (фото)
Музикант кілька днів не виходив на зв'язок. Тому його друзі вирішили звернутися за допомогою до правоохоронних органів. Коли оперативники проникли в його квартиру в Техасі, то виявили труп музиканта.
У злочині підозрюють 21-річну Сашу Скар, яку Kardone раніше продюсував. Але які були між ними стосунки останнім часом - невідомо. Дівчину подали в розшук.
Варто відзначити, що рідні та близькі дуже тепло відгукуються про музиканта. Кажуть, що він був люблячим і турботливим.
Інші новини УНІАН:
- Україна внесла до "чорного списку" ще п'ятьох російських зірок
- Скандальний політик і шоумен Сивохо розповів про хворобу, яка змусила його схуднути (відео)
- Загинула відома співачка-трансгендер Sophie: названа причина смерті
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram