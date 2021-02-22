Актриса померла у віці 74 років.

Російська актриса Катерина Градова померла у віці 74 років. Причина смерті поки невідома.

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Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на директора Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерію Гущину.

"Катерина Градова померла. Ми дуже засмучені, це дуже велика втрата", - сказала Гущина.

Хто така Катерина Градова:

Градова на четвертому курсі школи-студії МХАТ зіграла головну роль у виставі "Таланти і шанувальники"

Популярною вона стала після ролі радистки Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни"

Також вона знялася в таких фільмах, як "Місце зустрічі змінити не можна", "Осінні весілля"

Градова є заслуженою артисткою РРФСР

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Автор: УНІАН