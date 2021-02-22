Градова померла / Кадр з відео
Російська актриса Катерина Градова померла у віці 74 років. Причина смерті поки невідома.
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Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на директора Гільдії акторів Союзу кінематографістів Валерію Гущину.
"Катерина Градова померла. Ми дуже засмучені, це дуже велика втрата", - сказала Гущина.
Хто така Катерина Градова:
- Градова на четвертому курсі школи-студії МХАТ зіграла головну роль у виставі "Таланти і шанувальники"
- Популярною вона стала після ролі радистки Кет у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни"
- Також вона знялася в таких фільмах, як "Місце зустрічі змінити не можна", "Осінні весілля"
- Градова є заслуженою артисткою РРФСР
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