Молодий чоловік зник ще на початку березня, коли Київська область була частково окупована російськими військами.

29-річний Владислав Попович - житель села Блиставиця - зник у Київській області ще 1 березня. Саме тоді, коли частина області була окупована росіянами, він востаннє говорив із мамою.

Як розказала в ефірі "Сніданку з 1+1" ведуча "Голосу країни" та "Світського життя" Катерина Осадча, яка від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну допомагає українцям у пошуку рідних, молодий чоловік зник між селами Блиставиця і Мароцьке, на Старобородянській трасі, коли їхав зі своєю мачухою до населеного пункту.

"Тоді матері Владислава повідомили, що їхня автівка потрапила під обстріл окупантів, а вони отримали численні поранення. Жінці прострелили щелепу і лопатку, а Владиславу - ногу. Коли мачуха хлопця прийшла до тями в лікарні, Владислава поруч вже не було. Наступного дня жителі бачили його з пораненням на вулицях, він постійно запитував, де знаходиться Блиставиця. Після цього не було жодної інформації про місцеперебування Владислава", - говорить Осадча.

Мати благала хлопця виїхати з області, але він хотів допомагати українцям у своєму селищі. Не знайшли його і після того, як звільнили київську область від окупантів. Але нещодавно мати Владислава - Ніна Попович все ж таки отримала звістку про свого сина.

"Нещодавно з нами зв’язався хлопець, якого обміняли на російських військовополонених. Він довгий час перебував у полоні рашистів та розповів нам, що багато разів чув ім’я Владислава Поповича та був разом з ним у полоні. На жаль, чимало цивільних знаходяться у полоні. Я вважаю, що це справжній геноцид та злочин проти людства. Їх дуже повільно обмінюють, як і військових. Мати Владислава розказала нам ще одну жахливу історію про те, що росіяни перевдягають цивільних у військову форму і змушують записувати відео, начебто вони здалися у полон. Про це варто говорити кожну хвилину всім світовим ЗМІ, адже це виходить за рамки будь-яких людських норм", - говорить Осадча.

Раніше, як писав УНІАН, звільнені з полону рашистів українські військові розповіли про катування та жорстоке поводження російських окупантів.

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