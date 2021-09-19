Телеведуча рівно місяць тому народила третього сина.

Українські телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов рівно місяць тому знову стали батьками. У них народився син Данила.

На честь такої першої знаменної дати Катя оприлюднила в своєму інста-блозі сімейне фото, на якому позувала з чоловіком Юрієм і водночас тримала молодшого сина на руках. Цікаво, що їх сфотографували з такого ракурсу, що можна розглянути пухкенькі щічки маленького Данила.

"Нашому Данилу сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", - підписала кадр Катя.

Читайте такожЛідії Таран - 44: все, що ви повинні знати про ведучу 1+1Нагадаємо, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися в 2017 році. Вся країна спостерігала за розвитком їхніх стосунків на шоу "Голос країни". Через пару тижнів після весілля у них народився син Іван, якому вже 4 роки.

Також у Осадчої є ще дорослий син Ілля від попереднього шлюбу, який цього року вступив вже до університету.

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Автор: Діана Могилєвич