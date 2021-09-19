Осадча народила третього сина рівно місяць тому / instagram.com/kosadcha

Українські телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов рівно місяць тому знову стали батьками. У них народився син Данила. 

На честь такої першої знаменної дати Катя оприлюднила в своєму інста-блозі сімейне фото, на якому позувала з чоловіком Юрієм і водночас тримала молодшого сина на руках. Цікаво, що їх сфотографували з такого ракурсу, що можна розглянути пухкенькі щічки маленького Данила.

Горбунов з сином Данилом / instagram.com/gorbunovyuriy

"Нашому Данилу сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. Юро, дякую, що ми у всьому команда", - підписала кадр Катя.

Скріншот Instagram

Читайте такожЛідії Таран - 44: все, що ви повинні знати про ведучу 1+1Нагадаємо, Катя Осадча і Юрій Горбунов одружилися в 2017 році. Вся країна спостерігала за розвитком їхніх стосунків на шоу "Голос країни". Через пару тижнів після весілля у них народився син Іван, якому вже 4 роки. 

Також у Осадчої є ще дорослий син Ілля від попереднього шлюбу, який цього року вступив вже до університету.

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Автор: Діана Могилєвич