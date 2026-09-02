Вийшов трейлер кримінального серіалу 'Вбити Джекі' з Кетрін Зета-Джонс (відео)

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер британського кримінального серіалу "Вбити Джекі" (Kill Jackie).
Сюжет серіалу заснований на романі британського письменника Ніка Харкавея "Ціна, яку ти платиш", виданого ним у 2018 році під псевдонімом Айдан Труен.
В центрі сюжету – заможна арт-дилерка з таємним минулим Джекі Прайс, яка стає мішенню смертоносного загону кілерів, відомого як Сім Демонів. Але замість того, щоб тікати, вона використовує свої зв'язки в даркнеті та жорстоку винахідливість, щоб вистежувати вбивць одного за одним..
Головну роль у серіалі виконує валлійська акторка Кетрін Зета-Джонс ("Маска Зорро", "Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Термінал", "Рок на віки", серіал "Венздей").
Також у проєкті задіяні Деніел Інґс (серіали "Корона", "Чорне дзеркало", "Джентльмени", "Лицар сімох королівств"), Рафф Лоу ("Афера Олівера Твіста", "Мисливець за спадком", серіал "Володарі повітря"), Рон Перлман ("Чужий 4: Воскресіння", "Блейд II", "Хеллбой: Герой із пекла", "Драйв", серіали "Сини анархії", "Фолаут", "Мис страху") та інші.
Прем'єра серіалу запланована на 2 жовтня 2026 року. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.