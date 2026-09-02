Вийшов трейлер кримінального серіалу 'Вбити Джекі' з Кетрін Зета-Джонс (відео)

Прем'єра серіалу запланована на 2 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер британського кримінального серіалу "Вбити Джекі" (Kill Jackie).

Сюжет серіалу заснований на романі британського письменника Ніка Харкавея "Ціна, яку ти платиш", виданого ним у 2018 році під псевдонімом Айдан Труен.

В центрі сюжету – заможна арт-дилерка з таємним минулим Джекі Прайс, яка стає мішенню смертоносного загону кілерів, відомого як Сім Демонів. Але замість того, щоб тікати, вона використовує свої зв'язки в даркнеті та жорстоку винахідливість, щоб вистежувати вбивць одного за одним..

Відео дня

Головну роль у серіалі виконує валлійська акторка Кетрін Зета-Джонс ("Маска Зорро", "Чикаго", "Дванадцять друзів Оушена", "Термінал", "Рок на віки", серіал "Венздей").

Також у проєкті задіяні Деніел Інґс (серіали "Корона", "Чорне дзеркало", "Джентльмени", "Лицар сімох королівств"), Рафф Лоу ("Афера Олівера Твіста", "Мисливець за спадком", серіал "Володарі повітря"), Рон Перлман ("Чужий 4: Воскресіння", "Блейд II", "Хеллбой: Герой із пекла", "Драйв", серіали "Сини анархії", "Фолаут", "Мис страху") та інші.

Прем'єра серіалу запланована на 2 жовтня 2026 року. Перший сезон налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.

Вас також можуть зацікавити новини: