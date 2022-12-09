Саме Катерина стала ініціатором судового процесу.

У 2021 році між колишньою і нинішньою дружинами українського співачка Віктора Павліка розгорівся скандал. Екс-дружина артиста Лора Созаєва заявила, що після смерті їхнього спільного сина Павлік виганяє її з квартири, яку купив раніше в кредит. Репяхова розповіла, що ніхто нікого не виганяє, проте вона не хоче, щоб її чоловік продовжував виплачувати кредит за квартиру, в якій не живе. За словами блогерки, Віктор щомісяця віддавав на покриття боргу від 30 до 50 тисяч гривень.

Зараз у своєму блозі Катя Репяхова розповіла, що судовий процес закінчено. У Созаєвої більше немає претензій до Павліка:

"Рівно рік тому на всю країну прогриміла новина про те, що мій чоловік виганяє на вулицю свою колишню дружину. І ось нарешті ця історія закінчилася. Звичайно, метою ніколи не було виганяти колишню дружину на вулицю, і сьогодні ця квартира поділена, кредит закритий, і частина квартири переписана на колишню дружину. У мене є документи, де зазначено, що у колишньої дружини немає претензій до колишнього чоловіка. Ріелтор зробив щось нереальне, він продав частину квартири під час війни".

Катерина додала, що кредит був узятий під дуже невигідні відсотки, тому гроші, які були витрачені на нерухомість, не вийде повернути навіть після її повного продажу.

"Чому стільки радості у всіх у нас? Тому що цей кредит був узятий 15 років тому. Мій чоловік відніс туди понад 500 тисяч доларів, а вартість квартири на сьогоднішній день десь 120 тисяч доларів. Там дві квартири, зроблені під одну. Тобто це велика досить квартира. Цей кредит був дуже смішним. Я не могла дивитися на те, як мій чоловік щомісяця відносить в банк по 30-40-50 тисяч гривень просто ні за що", - резюмувала Катя Репяхова.

Історія кохання Репяхової та Павліка

Раніше Катерина займала посаду концертного директора артиста, проте потім вони несподівано повідомили про весілля. На той момент Віктор Франкович вже розлучився зі своєю попередньою дружиною Ларисою Созаєвою. У червні 2021 року Катя народила первістка - хлопчика назвали Михайлом.

Нагадаємо, молода дружина Віктора Павліка приміряла на себе силіконові груди.

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