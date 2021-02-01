Герцогиня Кембриджська, дружина принца Вільяма - Кейт Міддлтон - зняла сама себе на відео під час прогулянки по території заміського будинку Анмер-холу.
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За словами британських ЗМІ, це перше в історії серед високопоставлених членів британської королівської сім'ї селфі, пише Daily Mail.
На відео Кейт Міддлтон була у в'язаній шапочці з помпоном і куртці Barbour вартістю 219 доларів.
Відеозвернення герцогині Кембриджської опубліковано на сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram. Кейт Міддлтон закликала батьків піклуватися про дітей і про себе у зв'язку з тижнем психічного здоров'я.
"Хоча це тиждень психічного здоров'я дітей, ніколи не завадить поговорити про добробут батьків і їх психічне здоров'я... ми дійсно повинні бути кращими версіями самих себе заради дітей, про яких піклуємося", - сказала Кейт.
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