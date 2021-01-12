За кожен спільний рік життя Кім отримає один мільйон доларів.

Американська модель Кім Кардашьян після розлучення з репером Каньє Уестом отримає від нього один мільйон доларів за кожен спільно прожитий рік.

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Про це повідомляє Page Six.

Крім того, вона може залишити собі подарунки, які їй дарував Каньє. У тому числі і обручку, вартість якої досягає 1 мільйон 300 тисяч доларів.

Юрист Джозеф Манніс також додав, що поділ майна може стати "величезним головним болем" для зірок. За шість років шлюбу статки подружжя значно збільшилися, зокрема пара володіє нерухомістю на 108 млн доларів.

Нагадаємо, що пара одружилася ще в 2014 році. Вони виховують чотирьох дітей. Поки невідомо з ким залишаться діти після розлучення. Варто відзначити, що у Каньє раніше діагностували біполярний розлад. Минулого року він також написав у Twitter, що вже два роки хоче розлучитися з Кім. Але з часом цей пост він видалив.

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Автор: УНІАН