Закохані виглядають дуже щасливими.

Американська модель Кім Кардашьян з'явилася на публіці в компанії коміка Піта Девідсона, з яким вона після розставання з Каньє Вестом закрутила роман.

Вперше закохані з'явилися разом на презентації нового реаліті-шоу знаменитого сімейства, але тоді вони особливо не фотографувалися. Зараз же на обіді кореспондентів в Білому домі вони з'явилися в розкішних образах і з задоволенням позували для папараці.

Кім з'явилася на червоній доріжці в блискучій довгій сукні від всесвітньо відомого бренду Balenciagа, яка ідеально підкреслила її фігуру, а Девідсон одягнув костюм з білою сорочкою і краватку.

Відзначимо, про роман Кардашьян і Девідсон заговорили ще в листопаді 2021 року. Їх неодноразово бачили разом і в парку, і в ресторанах. Також відомо, що свій день народження Піт відзначав в компанії Кім і її мами. Цікаво, що Піт присвятив татуювання Кім.

Нагадаємо, раніше молодий бойфренд Кім Кардашьян вперше висловився про роман з нею.

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