Він вважає, що щастя любить тишу.

Тренер шоу "Зважені і щасливі" В'ячеслав Узелков нещодавно повідомив радісну новину - він зробив пропозицію своїй обраниці і ось-ось у них має відбутися весілля.

Відомо, що вони разом вже кілька років. Однак її особистість боксер приховує, також він неохоче ділиться подробицями своєї нової любовної історії.

На своїй сторінці в Facebook він пояснив, чому нікого не хоче пускати в своє особисте життя.

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Так, Василь Вірастюк поцікавився у В'ячеслава, хто та дівчина, на якій він вирішив одружитися. Однак Узелков відповів досить лаконічно:

"Я вже показував одну і говорив на всесвіт. Вона мене кинула і послала. Тому нікому нічого про неї".

Цією відповіддю він натякнув на свою екс-дружину Марину Боржемську, з якою кілька років тому розлучився. Відомо, що у них є двоє дітей, однак, як розповідала Марина в численних інтерв'ю, В'ячеслав не бере участі в їхньому вихованні.

"Мені так не хочеться це коментувати, і власне, нічого коментувати. І тому я не хочу обговорювати людину, якої немає, не було і не буде. Але, як завжди - дякую йому за чудових дітей", - зазначила Боржемська.

Нагадаємо, раніше ведучий Мірошниченко розповів про усиновлення другої дитини.

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