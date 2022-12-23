Завзятий путініст зізнався, що мріє про "вічну красу".

Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, відомий своїми одіозними витівками, зізнався, що зробив собі пластичну операцію. Мало того, путініст навіть показав, кому саме він довірив свою зовнішність.

На вечірці з нагоди дня народження російської журналістки Олени Жигалової Кіркоров з'явився перед камерами поруч з пластичним хірургом Тимуром Хайдаровим. Співак зазначив, що саме йому він зобов'язаний своєю зовнішністю. Примітно, що результат пластичної операції Кіркоров оцінив досить високо.

"Моя неземна краса, створена цими ручками", - заявив скандальний артист.

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Однак Кіркоров не став розповідати, що саме він намагався виправити у своїй зовнішності. За словами артиста, хірург дарує йому"вічну красу".

"У кожного є свій дієтолог, психолог, а у мене свій пластичний хірург. Моя краса, він завжди зі мною. Він мій бог, він моя молодість і вічна краса. Вам це не зрозуміти, ви занадто молоді і красиві. А я гарний, але не молодий", - зазначив Кіркоров.

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Не так давно путініст зганьбився прямо на концерті. Кіркоров вийшов на сцену в напівпрозорому вбранні. Його "лосини" шокували глядачів. Однак незабаром артист жахнув новою витівкою. Кіркоров прямо на концерті відшмагав глядача по обличчю.

Після цього путініст знову став посміховиськом. Підвела артиста його помічниця, яка на пару секунд забарилася з його мікрофоном, в результаті чого всі побачили, що Кіркоров співає під фонограму.

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