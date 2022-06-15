Кіркоров продемонстрував своє боягузтво.

Російський співак Філіп Кіркоров наполегливо продовжує мовчати про війну в Україні. На одному із заходів журналісти застали його за бесідами з шанувальниками і вирішили поставити йому питання про так звану "спецоперацію" в нашій країні.

Артист вислухав журналістів, а потім поспішив втекти від них. Так на це питання він і не відповів. Цей момент потрапив на відео, яке у своєму Telegram-каналі опублікував журналіст і опозиціонер Олександр Невзоров.

"Кіркоров проігнорував питання про "спецоперацію". Яка боягузлива істота. Він думає, що від цього питання можна "втекти", – написав Невзоров.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров закликав СБУ відпустити нардепа Віктора Медведчука з-під варти. При цьому він висловив слова підтримки Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну, яких хейтять за антивоєнну позицію. Тому позиція самого Кіркорова щодо війни в Україні не зовсім зрозуміла.

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