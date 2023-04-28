Раніше дочка Алли Пугачової анонсувала там ряд концертів в рамках туру.

Дочка Алли Борисівни Пугачової Крістіна Орбакайте повідомила про те, що вона змушена скасувати концерти в Німеччині, які планувалися на початок травня. Причина - не всім членам її музичного колективу відкрили візу в цю країну.

Нові дати туру поки невідомі. Орбакайте підкреслила, що їй дуже шкода, що знову доводиться переносити захід, оскільки квитки вже були практично розкуплені.

"Дорогі мої глядачі Німеччини, ось уже 3 роки я чекаю на зустріч з вами. Я з радістю опублікувала афішу майбутніх концертів, але обставини склалися так..." - висловилася Орбакайте.

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Відзначимо, зараз дочка Примадонни живе в США. Туди ж переїхали всі її діти, оскільки синам зірки через антивоєнну позицію Алли Пугачової в РФ стали погрожувати закликом і відправкою на війну.

Сама Крістіна Орбакайте про війну в Україні нічого не говорила, проте, судячи з усього, вона солідарна з Максимом Галкіним і своєю мамою, які виступили проти кровожерного кремлівського режиму.

Також УНІАН писав, що Філіп Кіркоров оголосив себе Примадонною. Таку заяву артист-путініст зробив в ході одного зі своїх концертів, натякнувши на те, що Пугачова в Росію більше не повернеться.

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