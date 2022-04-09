Сабуров зізнався, що боїться говорити про війну в Україні / скриншот

Відомий російський комік Нурлан Сабуров під час виступу в Лос-Анджелесі зізнався, що боїться висловлюватися про звірства Росії проти українського народу.

Відео з виступу опублікував один з глядачів, який звернувся до коміка.

Зокрема, колишній прихильник росіянина запитав його, чому той досі мовчить.

"Скажи, що ти проти. Якщо ти злякався, то й скажи", - сказав глядач.

Комік зрозумів, що уникнути відповіді йому не вдасться, тому відповів: "Так, так і є, братику, у мене є сім'я. Ви повинні зрозуміти, що в мене теж є свої страхи".

На це глядач відповів, що розчарувався та більше не приходитиме на стендапи Сабурова. Росіянин натомість попросив "не знецінювати його".

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Війна з Росією

Росія вторглася в Україну вранці 24 лютого відразу за кількома напрямками.

Перший місяць росіяни зосередилися на захопленні Києва, але після низки невдач у квітні були змушені під обстрілами ЗСУ залишати Київську область.

Тепер, за даними Генштабу, Путін збирається завдати удару по Донбасу, щоб захопити весь схід і прорватися в південні регіони.

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