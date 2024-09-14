Співачка відповіла на закиди в мережі.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва у п'ятницю, 13 вересня, дала концерт у Червонограді, Львівська область. Після її виступу сталася бійка зі стріляниною. Виконавиця вийшла на зв'язок і прокоментувала інцидент.

Менше ніж за годину після завершення концерту група фанатів на вулиці зчинили бійку. Наразі причини сутички невідомі. У сварку втрутився чоловік у формі. Аби розігнати збіговисько, він використав пістолет і зробив постріл у повітря. Присутні зафільмували цей момент і поширили відео інциденту в мережі. Користувачі припустили, що невідомий, який стріляв, може бути охоронцем Дорофєєвої.

Співачку засипали запитаннями та звинуваченнями. Наді дорікнули, що її команда причетна до бійки. Вона не стала мовчати і вийшла на зв'язок у своєму Instagram. Артистка прокоментувала ситуацію і наголосила, що чоловік у формі не має жодного стосунку до неї.

За словами виконавиці, вона нічого не знала про бійку, адже перебувала після концерту у гримерці. Водночас каже, що чула постріл, але подумала, що їй здалося. Дорофєєва звернулася до організаторів заходу і висловила надію, що вони віднайдуть винних у бійці.

"Зараз мене згадують у новині, що вчора після концерту в Червонограді, як пишуть у заголовках, "охорона Наді Дорофєєвої побила людей". По-перше, у мене немає охорони. На концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід відбувався безпечно. Сталася якась жесть. Я бачила відео, як якась людина, можливо, охоронець, я не знаю, але стріляє вгору, якась сутичка. Цей момент був після концерту. Ми й самі почули постріл, перебуваючи в гримерці. Подумали, може, здалося. Але, на жаль, не здалося. Я сподіваюсь, що відповідні люди, служби, організатори розберуться з цим питанням", – сказала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва стала жертвою шахраїв та розповіла, що з нею сталося.

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