Зірка "Євробачення" Том Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував шанувальників новим знімком.
Читайте такожНе впізнати: Кончіта Вурст здивувала новим образом (фото)Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.
На фото співак позує перед камерою лише в майці з сіточки. На ньому перука з довгим волоссям і нарощені вії, а в носі сережка.
Підписники співака прийшли в захват від його образу.
При цьому декілька днів тому артист виклав у Інстаграм інше фото, на якому він позує зовсім у іншому образі.
Хто така Кончіта Вурст
Австрійська співачка КончітаВурст стала відома міжнародної громадськості після того, як виграла "Євробачення" у 2014 році. Незвичайна зовнішність співачки, з довгим волоссям і бородою, доповнена яскравими концертними сукнями, викликала неоднозначну реакцію публіки.
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