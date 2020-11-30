Епатажний артист Том Нойвірт показав фото з мінімумом одягу.

Зірка "Євробачення" Том Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував шанувальників новим знімком.

Читайте такожНе впізнати: Кончіта Вурст здивувала новим образом (фото)Знімок артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На фото співак позує перед камерою лише в майці з сіточки. На ньому перука з довгим волоссям і нарощені вії, а в носі сережка.

Підписники співака прийшли в захват від його образу.

При цьому декілька днів тому артист виклав у Інстаграм інше фото, на якому він позує зовсім у іншому образі.

Хто така Кончіта Вурст

Австрійська співачка КончітаВурст стала відома міжнародної громадськості після того, як виграла "Євробачення" у 2014 році. Незвичайна зовнішність співачки, з довгим волоссям і бородою, доповнена яскравими концертними сукнями, викликала неоднозначну реакцію публіки.

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Автор: УНІАН